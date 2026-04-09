В Олимпийском парке Рио-де-Жанейро снова горел велодром. Пламя охватило купол арены.

Пожарным удалось локализовать пламя. Риска распространения огня на другие части комплекса нет. В инциденте никто не пострадал.

С огнём боролись около 80 пожарных, было задействовано 20 пожарных машин.

Велодром был построен для Олимпийских игр 2016 года находится в ведении городской администрации. Это крупнейший и наиболее известный в Бразилии центр трекового велоспорта, а также тренировочная база для национальных команд по тяжелой атлетике и велоспорту. В нём также расположен Олимпийский музей, в котором представлены экспонаты и исторические артефакты Игр, включая олимпийский факел и медали.

Огонь распространялся по брезентовому куполу велодрома, сгорела примерно её половина.

Сейчас эксперты-криминалисты оценивают масштабы ущерба.

[Эдуардо Кавальери, мэр Рио-де-Жанейро]:

«По предварительной оценке инженерной группы администрации Рио-де-Жанейро и Конфедерации велоспорта, трасса Олимпийского велодрома не получила никаких повреждений. Её просто нужно очистить и провести техническое обслуживание, прежде чем мы сможем объявить о возобновлении работы велодрома».

Крыша велодрома также дважды горела в 2017 году. Тогда ущерб был незначительный.

