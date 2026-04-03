Лучшие бельгийские шоколатье представили свои пасхальные произведения искусства

Сорок самых известных бельгийских шоколатье собрались в Брюсселе, чтобы показать свои пасхальные произведения искусства.

Это инициатива бельгийского шоколатье Марка Дюкобу. Её также поддержал Карло Ферриньо – управляющий роскошным отелем Amigo, расположенным недалеко от брюссельской ратуши на исторической готической площади Гранд-Плас.

Один из участников раскрыл тайну бельгийского шоколада.

[Пьер Марколини, шоколатье]:

«Дело в том, что бельгийцы очень давно, более века назад, поняли одну вещь: какао-боб – это специя. И чем больше вы измельчаете специю, тем ароматнее она становится. И бельгийцы на европейском и мировом уровне первыми начали измельчать какао-бобы до частиц размером менее 25 микрон. То есть мы получили шоколад с невероятным ароматом и невероятным вкусом».

Выставка будет открыта для публики до 8 апреля. Выручка от продажи билетов и произведений искусства будет передана бельгийской организации по исследованию рака. Каждый экспонат продаётся за 900 евро.

[Майкл Льюис-Андерсон, шоколатье]:

«Моя интерпретация заключалась в том, что, поскольку тема этого года – движение, я решил сделать золотую карусель, золотую карету, а внутри – золотое яйцо. Довольно волшебно и причудливо. Я верю, что пасхальное время будет волшебным для детей и даже для взрослых».

Бельгия – страна с населением около 12 миллионов человек. Она известна во всём мире своими кулинарными продуктами, такими как вафли и шоколад.

