Пирамиды Теотиуакана в Мексике открылись для туристов после стрельбы

Пирамиды Теотиуакана в Мексике снова открыты для туристов после кровавого инцидента в понедельник. При этом на одной из самых посещаемых достопримечательностей страны усилили меры безопасности.

Теперь у пирамид Солнца и Луны можно увидеть военнослужащих Национальной гвардии и полицейских. Кроме того, сотни посетителей получили бесплатный вход в качестве компенсации за ожидание.

[Имран Хан, турист из США]:

«Мы считаем, что здесь достаточно безопасно. Думаю, при въезде в Мексику следовало бы проверять сумки».

20 апреля вооружённый мужчина открыл огонь на пирамиде Теотиуакана, застрелив канадскую туристку и ранив ещё 13 человек, среди которых были туристы из США, Колумбии, России, Бразилии и Нидерландов. После этого он покончил с собой.

[Лу Кермаррек, туристка из Франции]:

«Я не знала, будет ли объект открыт из-за того, что произошло. Но я была почти уверена, что будет. Я не чувствую опасности. Вокруг много полицейских. Но это, конечно, ужасно, ведь это такое популярное для Мексики место».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Директор Национального института антропологии сообщил, что к патрулированию археологического комплекса привлекли около 40 нацгвадрейцев.

[Омар Васкес, директор Института антропологии]:

«По указанию президента мы также установим арки безопасности, что, конечно, обеспечит нам дополнительный уровень безопасности. Сегодня присутствие полиции усилено у каждого из пяти входов на археологический объект».

Местные торговцы надеются на восстановление потока туристов.

[Сильвия Кастанеда, продавец]:

«Для нас важно, чтобы посетители приезжали довольными и чувствовали себя желанными гостями. Теотиуакан ждёт их с распростёртыми объятиями. Здесь нет никакого терроризма».

Как установили власти, 27-летний нападавший был вооружён пистолетом, ножом и патронами. Также сообщается, что он действовал один и готовился заранее. Его мотивы пока выясняют.

Короткая ссылка на эту страницу: