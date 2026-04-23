Пирамиды Теотиуакана в Мексике открылись для туристов после стрельбы

Дата загрузки: 2026-04-23
Пирамиды Теотиуакана в Мексике снова открыты для туристов после кровавого инцидента в понедельник. При этом на одной из самых посещаемых достопримечательностей страны усилили меры безопасности.
Теперь у пирамид Солнца и Луны можно увидеть военнослужащих Национальной гвардии и полицейских. Кроме того, сотни посетителей получили бесплатный вход в качестве компенсации за ожидание.
[Имран Хан, турист из США]:
«Мы считаем, что здесь достаточно безопасно. Думаю, при въезде в Мексику следовало бы проверять сумки».
20 апреля вооружённый мужчина открыл огонь на пирамиде Теотиуакана, застрелив канадскую туристку и ранив ещё 13 человек, среди которых были туристы из США, Колумбии, России, Бразилии и Нидерландов. После этого он покончил с собой.
[Лу Кермаррек, туристка из Франции]:
«Я не знала, будет ли объект открыт из-за того, что произошло. Но я была почти уверена, что будет. Я не чувствую опасности. Вокруг много полицейских. Но это, конечно, ужасно, ведь это такое популярное для Мексики место».
Директор Национального института антропологии сообщил, что к патрулированию археологического комплекса привлекли около 40 нацгвадрейцев.
[Омар Васкес, директор Института антропологии]:
«По указанию президента мы также установим арки безопасности, что, конечно, обеспечит нам дополнительный уровень безопасности. Сегодня присутствие полиции усилено у каждого из пяти входов на археологический объект».
Местные торговцы надеются на восстановление потока туристов.
[Сильвия Кастанеда, продавец]:
«Для нас важно, чтобы посетители приезжали довольными и чувствовали себя желанными гостями. Теотиуакан ждёт их с распростёртыми объятиями. Здесь нет никакого терроризма».
Как установили власти, 27-летний нападавший был вооружён пистолетом, ножом и патронами. Также сообщается, что он действовал один и готовился заранее. Его мотивы пока выясняют.
