fb pixel
Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-04-16

В Рио-де-Жанейро после десятилетнего перерыва проходит Неделя моды

Неделя моды вернулась в Рио-де-Жанейро после десяти лет перерыва. Второй день мероприятия открыл бразильский бренд Aluf. Его коллекция вдохновлена различными ритмами времени и их влиянием на жизнь женщин.

[Ана Луиза Фернандес, креативный директор Aluf]:
«Современная женщина живет в двух разных временных отрезках. Поэтому в нашем показе мы представляем одежду для женщины, которая спешит вместе с рабочим временем. А платья принадлежат богине времени, которая управляет тиканьем часов».

[Джоване Хосе, фотограф]:
«Это замечательно. Я увидел, как дизайнеры переосмыслили модели 20-х, 30-х и 60-х годов, придав им современный стиль. Это удивительно и выглядит идеально. Просто великолепно».

Цель мероприятия – представить Рио-де-Жанейро как национальный и международный центр творчества, культуры и бизнеса. К проведению Недели моды в Рио готовились пять лет.

Организаторы ожидают, что мероприятие посетят 30 000 человек, включая иностранцев. Это принесёт городу 20 миллионов долларов США.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
По теме
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...