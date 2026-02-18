Олимпийский огонь стал главной достопримечательностью в Милане

Олимпийский огонь, установленный под миланской Аркой Мира XIX века, стал главной ночной достопримечательностью для местных жителей..
Олимпийский огонь, установленный под миланской Аркой Мира XIX века, стал главной ночной достопримечательностью для местных жителей и туристов.
Каждый час с 18:00 до 23:00 по местному времени запускается четырёхминутное световое шоу. Сотни людей собираются, чтобы насладиться атмосферой Олимпиады, которая проходит на севере Италии.
[Доминик Брюс, поклонник Олимпийских игр]:
«Шоу было великолепным. Я смотрел его с задних рядов, и это было захватывающе. Олимпийские игры пока проходят отлично. Завтра я иду в Милане на хоккей. А потом еду в Тезеро на лыжные гонки, а также в Кортину на кёрлинг. А потом в пятницу я улетаю обратно в Лондон. Так что всё было просто замечательно. Итальянцы, как всегда, великолепны».
[Альберто Сераферо, поклонник Олимпийских игр]:
«Я вижу это не в первый раз. Я уже смотрел шоу по телевизору, но хотел увидеть его вживую, потому что атмосфера совершенно другая. Я был очень растроган во время церемонии открытия, поэтому мне очень хотелось приехать сюда лично».
[Наташа Маркионе, поклонница Олимпийских игр]:
«Я здесь уже второй раз. Вчера вечером пришла посмотреть, но, поскольку снимала на телефон, не получила полного удовольствия, и мне очень хотелось увидеть это снова сегодня вечером, но без съёмки, без телефона».
Такую же установку сделали в горном центре Кортина-д’Ампеццо, где также продолжает гореть олимпийский огонь.
Конструкцию соорудили из авиационного алюминия. В разработке дизайна инженеры опирались на работы итальянца Леонардо да Винчи. По их словам, они отдали дань уважения «геометрическому переплетению, символизирующему гармонию между природой и человеческой изобретательностью».
