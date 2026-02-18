Олимпийский огонь стал главной достопримечательностью в Милане

Олимпийский огонь, установленный под миланской Аркой Мира XIX века, стал главной ночной достопримечательностью для местных жителей..

Каждый час с 18:00 до 23:00 по местному времени запускается четырёхминутное световое шоу. Сотни людей собираются, чтобы насладиться атмосферой Олимпиады, которая проходит на севере Италии.

[Доминик Брюс, поклонник Олимпийских игр]:

«Шоу было великолепным. Я смотрел его с задних рядов, и это было захватывающе. Олимпийские игры пока проходят отлично. Завтра я иду в Милане на хоккей. А потом еду в Тезеро на лыжные гонки, а также в Кортину на кёрлинг. А потом в пятницу я улетаю обратно в Лондон. Так что всё было просто замечательно. Итальянцы, как всегда, великолепны».

[Альберто Сераферо, поклонник Олимпийских игр]:

«Я вижу это не в первый раз. Я уже смотрел шоу по телевизору, но хотел увидеть его вживую, потому что атмосфера совершенно другая. Я был очень растроган во время церемонии открытия, поэтому мне очень хотелось приехать сюда лично».

[Наташа Маркионе, поклонница Олимпийских игр]:

«Я здесь уже второй раз. Вчера вечером пришла посмотреть, но, поскольку снимала на телефон, не получила полного удовольствия, и мне очень хотелось увидеть это снова сегодня вечером, но без съёмки, без телефона».

Такую же установку сделали в горном центре Кортина-д’Ампеццо, где также продолжает гореть олимпийский огонь.

Конструкцию соорудили из авиационного алюминия. В разработке дизайна инженеры опирались на работы итальянца Леонардо да Винчи. По их словам, они отдали дань уважения «геометрическому переплетению, символизирующему гармонию между природой и человеческой изобретательностью».

