Известные бренды представляют электромобили на мотор-шоу в Нью-Йорке, несмотря на спад продаж

Дата загрузки: 2026-04-06
Электромобили крупнейших автокомпаний дебютируют на Нью-Йоркском международном автосалоне. Несмотря на резкое снижение спроса в США, производители надеются на восстановление уровня продаж.
Kia привезла на автосалон новый Seltos. Также намерена продавать на американском рынке доступный по цене электрический кроссовер EV3.
[Джеймс Белл, сотрудник компании KIA]:
«На рынке США сложились некоторые любопытные обстоятельства, из-за которых люди дольше, чем на других рынках, отдают предпочтение бензиновым двигателям, но Kia к этому готова. У нас есть отличные экономичные автомобили с бензиновыми двигателями, гибридные автомобили, подключаемые гибриды и полностью электрические машины».
Японская Subaru представляет семиместный кроссовер Getaway на электротяге. Это четвёртая электрическая модель на рынке США.
[Джефф Уолтерс, сотрудник компании Subaru]:
«Это наш первый полностью электрический автомобиль с тремя рядами сидений. Мощность силовой установки – 420 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час займёт пять секунд. Запас хода – более 480 километров».
Hyundai демонстрирует концепт рамного внедорожника Boulder. Toyota предлагает вниманию кроссовер RAV4 с гибридной силовой установкой. Концерн Stellantis North America представляет Jeep Cherokee.
Электрокары стали меньше привлекать американских покупателей после отмены налоговой льготы в размере 7500 долларов на покупку электромобилей. Но сейчас в свете войны в Иране ситуация меняется – цены на бензин растут, поэтому интерес к электромобилям понемногу возвращается.
По данным торговой группы «Альянс автомобильных инноваций», продажи электромобилей составляли 9,6% от всех продаж в США в 2025 году, но упали до 6,5% за последние три месяца. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.
