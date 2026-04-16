Пустые пляжи Кубы: санкции США ударили по туристической отрасли

Поток туристов на Кубу резко сократился, а популярные курорты опустели из-за нехватки топлива, электричества и связи. В регионе Сьенага-де-Сапата закрыты отели и туристические объекты, а число иностранных гостей резко сокращается.

Массовые отключения электричества длятся до 22 часов в сутки. Из-за этого возникают перебои с водой, связью и другими услугами. Дефицит топлива парализовал транспорт: туристы не могут добраться до курортов даже внутри страны. Многие авиакомпании сократили рейсы, а гостиницы закрылись.

Кризис совпал с пиком туристического сезона, что ещё больше ударило по экономике. Туризм приносил до 10% валютных доходов Кубы. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в регионах, где почти все жители зависят от путешественников.

[Мануэла Аренсибия Баэс, владелица гостиницы]:

«Раньше здесь было полно людей, а теперь нет ни одного клиента. Нет электричества, нет топлива. И главное – нет связи. Можете себе представить?»

Местные предприниматели пытаются адаптироваться, устанавливая солнечные панели, но это не спасает ситуацию. Основной проблемой остаётся топливо, цены на которое резко выросли.

«Литр топлива стоит 5 тысяч песо; кто будет покупать его за такие деньги, чтобы отвезти клиента в национальный парк или на дайвинг – одно из самых популярных развлечений здесь?»

По словам местных жителей, отсутствие туристов влияет на целые города.

[Хорхе Альберто Брито Эчеваррия, продавец сувениров]:

«Всё полностью опустело, очень плохо. Проблемы затрагивают всех. Здесь все живут за счёт туризма. Без туристов город полностью остановился».

Те немногочисленные туристы, которые всё ещё приезжают, сталкиваются со многими ограничениями.

[Блэр Эндрюс, турист из США]:

«Я надеюсь, что политики смогут договориться и найти компромисс, который устроит всех. Очень важно, чтобы туристы возвращались на Кубу. Нужно поддержать людей, потому что это красивое место, которое стоит увидеть».

Эксперты и местные власти отмечают, что спад туризма бьёт не только по доходам жителей, но и по финансированию природоохранных проектов. В результате уникальные экосистемы региона также оказываются под угрозой.

