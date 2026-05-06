Болельщики украшают росписью улицу в Рио-де-Жанейро в честь Кубка мира по футболу

В преддверии Чемпионата мира по футболу болельщики украшают улицу Перейра Нуньес в Рио-де-Жанейро. Они расписывают тематическими картинами стены зданий и дорогу. Этой традиции уже 48 лет.

[Селсо Мендис, организатор]:

«У нас есть портрет Винисиуса Жуниора, а также (тренера сборной Бразилии) Карло Анчелотти с фразой на итальянском: «Вам придётся меня проглотить». Это в память о тренере (Марио) Загалло».

В этом году Кубок мира по футболу примут три страны – США, Мексика и Канада. Это также отразили в своих работах бразильские художники. Главное послание уличных картин – призыв к миру, терпимости и уважению друг к другу.

[местный житель]:

«Это здорово. Такая атмосфера здесь царит перед каждым Чемпионатом мира. Они не в первый раз это делают. Надеюсь, уличная роспись принесёт удачу, и Бразилия выиграет ещё один титул. Нам он очень нужен».

Последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира в 2002 году в Японии. Предстоящий турнир станет первым для бразильской сборной после того, как её тренером стал итальянец Карло Анчелотти.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля.

