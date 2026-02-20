Капучино в олимпийском стиле подают в кафе в Италии

Капучино, украшенное олимпийской символикой, подают в кафе в итальянском городке Ливиньо. Здесь проходят соревнования по сноуборду..
Капучино, украшенное олимпийской символикой, подают в кафе в итальянском городке Ливиньо. Здесь проходят соревнования по сноуборду и фристайлу.
Некоторые посетители пришли сюда по совету других, а некоторые заглянули случайно и были приятно удивлены.
[Дорис, туристка из Австралии]:
«Вот такие особенные мелочи запоминаются об Олимпийских играх».
[Мартин, турист из Канады]:
«Мы только что заказали капучино, и нас ждал этот приятный сюрприз. Это круто».
[Райан, турист из США]:
«Это меня немного согревает. Я зашёл выпить кофе, и он так классно украшен. Не ожидал. И я раньше не видел, чтобы кто-то так делал. Так что это круто».
Сюда заходят выпить кофе и олимпийские спортсмены. Владелец кафе рассказал, что обслуживал канадку Меган Олдем, которая взяла золото на соревнованиях по фристайлу. Он сделал ей кофе, украшенный её изображением с золотой медалью.
[Тео Конфортола, владелец кафе]:
«Почему бы не объединить Олимпийские игры и капучино в месте, окружённом горами? К тому же, нужны горячие напитки, и нужно что-то, что поднимает настроение и заряжает энергией».
Зимнюю Олимпиаду-2026 принимают Милан и Кортина, а также несколько других итальянских городов. Игры завершаются 22 февраля.
