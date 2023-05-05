«Почему Творец хочет спасти всех живых существ», статья основателя Фалуньгун мастера Ли Хунчжи Мастер Ли Хунчжи – основатель духовной практики Фалуньгун. Она сочетает в себе плавные медитативные упражнения и.. Дата загрузки: 2023-05-05

Мастер Ли Хунчжи – основатель духовной практики Фалуньгун. Она сочетает в себе плавные медитативные упражнения и совершенствование души, основанное на принципах Истина, Доброта и Терпение.

Мастер Ли четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию мира. Также его номинировали на Премию Сахарова за свободу мысли. Кроме того, он лауреат Международной премии свободы вероисповедания Freedom House.

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Почему Творец хочет спасти всех живых существ

Почему Творец хочет спасти всех живых существ?! Потому, что Он любит их! Потому, что Он даровал жизнь всем живым существам.

Когда Небесное Тело дошло до последней стадии процесса формирования, стабильности, разложения и уничтожения, Творец использовал 200 миллионов лет на сотворение Трёх Сфер, запланировав разные формы и возможности для обретения живыми существами спасения. Одновременно с этим была заложена основа культуры, мышления и поступков людей. Он также с помощью своего Божественного тела устранил у живых существ карму, созданную грехами! Он отдал всё Своё, ради спасения всех живых существ.

Для того, чтобы люди могли достичь требований Бога в конце времён, когда начнётся дело спасения, Творец в течение 200 миллионов лет, разделяя Своё тело, множество раз перерождался в этом мире, закладывая тем самым основу культуры человечества и охраняя его нравственность. За долгие годы истории протяжённостью в десятки миллионов лет жизни множество раз перерождались, пребывая в ожидании. Постепенно истинные тела жизней мирских людей (включая все нации) в большинстве своём создали с Творцом родственные связи, из-за чего Творец стал ещё больше любить своих людей в этом мире. Когда наступил конец, жизни, у которых не было таких связей с Творцом, не могли в этот период стать людьми. Это было необходимо для того, чтобы лучше осуществить спасение живых существ. В этот период истинные тела мирских людей – это уже Его люди. Даже те Боги, в которых верят люди в этом мире, и которые перерождались в человека для проповедования Фа и Дао, то есть были использованы, также являются Его людьми. Цель состояла в том, чтобы Боги с помощью человеческого тела заложили основу божественной культуры, предназначенной Творцом для спасения мирских людей в самом конце. Различные ортодоксальные религии, оставленные [людям], существуют тоже для поддержания человеческой нравственности, а также для того, чтобы [люди] могли дождаться спасения Творцом в самом конце. Что касается Творца, то у Него есть право любить своих людей, и Он ещё больше любит тех, кого считает достойным любви. Это Его право, и никто не имеет права вмешиваться! Это Его высшая милость к жизням!

Творец является Владыкой всех Богов в Небесном теле. Он Создатель Владык над всеми Владыками и Царей всех царей. [Он] Повелитель всех живых существ, включая всех людей, всех Богов и все вещи в созданных Им Трёх Сферах. Его любовь – это наивысшая божественная милость ко всем живым существам! Быть овеянным Его любовью является наивысшей честью для каждого человека в этом мире!

Учитель Ли Хунчжи

17 апреля 2023 г.

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Фалуньгун занимаются более 100 миллионов человек по всему миру. В Китае, откуда происходит эта практика, приверженцы Фалуньгун подвергаются жестоким репрессиям со стороны правящей китайской коммунистической партии. Телеканалу NTD предоставлена возможность опубликовать статью господина Ли. Поделиться отзывами об этой статье можно по адресу [email protected]