17 октября 2017
Телеканал NTD

В Каталонии взяли под стражу лидеров двух организаций

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В Каталонии арестовали лидеров двух крупнейших общественных организаций, выступающих за независимость региона. Жорди Санчеса и Жорди Куишара в качестве предварительной меры пресечения взяли под стражу без права выхода под залог. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу. По испанским законам за это могут дать до 15 лет.

Санчес возглавляет Национальную ассамблею Каталонии, Куишар – глава Omnium Cultural. Мадрид считает, что в прошлом месяце они были главными организаторами протестов, в результате которых испанская полиция оказалась заблокированной в одном из зданий Барселоны. Кроме того, было уничтожено несколько полицейских автомобилей.

После новости об их аресте в автономном сообществе снова вспыхнули протесты.

[протестующий]:
«Это просто ещё один шаг этого правительства, которое пытается нас подавить, которое не хочет, чтобы Каталония и её жители сами принимали решения».

Ведётся расследование и в отношении главы полиции Каталонии. Его обвиняют в том, что он не закрыл участки для голосования во время референдума о независимости 1 октября. Голосование Конституционный суд признал незаконным. Главного полицейского не арестовали, однако изъяли у него паспорт и взяли подписку о невыезде.

Между тем, Мадрид готов задействовать статью 155 и взять в свои руки управление Каталонией. В понедельник президент сообщества Карлес Пучдемонт должен был разъяснить вопрос о статусе региона. Однако в своём письме к премьер-министру Испании он уклонился от ответа и только лишь призвал Мариано Рахоя к диалогу.

Теперь у него есть время до четверга, чтобы официально подтвердить, что Каталония не объявляла о независимости в одностороннем порядке. В противном случае Мадрид обещает действовать.

[Энрик Милло, испанский делегат в Каталонии]:
«Когда пройдёт крайний срок в четверг в 10 утра немедленно начнётся встреча Кабинета министров, на которой согласуют меры. После этого пройдёт внеочередная встреча Сената, на которой меры обсудят и утвердят».

Статью 155 Конституции в Испании пока ещё ни разу не задействовали.
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