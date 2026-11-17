Более века автомобильной истории под одной крышей. Ford представил новое хранилище Ford Vault в американском штате..

Более века автомобильной истории под одной крышей. Ford представил новое хранилище Ford Vault в американском штате Мичиган. Здесь собрали 125 машин: от ранних Model T до гоночных болидов и экспериментальных моделей, которые не пошли в серийное производство.

Коллекция занимает бывший склад Amazon недалеко от Детройта. Его площадь – более 7000 квадратных метров.

[Сиэра Кастил, руководитель архива Ford]:

«Впервые у нас появилось пространство, специально подготовленное для размещения всей этой коллекции вместе. Раньше, как некоторые, возможно, помнят, часть этих автомобилей хранилась в нашей прежней штаб-квартире».

Среди экспонатов – внедорожник Bronco 1966 года, подготовленный для гонок по бездорожью, и болид команды Stewart-Ford, выступавший в «Формуле-1» в 1998 году. Рядом – жёлтый пикап 1934 года, принадлежащий американскому комику и коллекционеру Джею Лено.

Отдельная история – экспериментальный Mustang GT 2005 года по прозвищу «Джонни Кэш». Инженеры годами меняли на машине подвеску, двигатель и выхлопную систему.

Есть здесь и кабриолет Mustang 1973 года из «Шоу Мэри Тайлер Мур». После продажи в 1974 году он десятилетиями оставался у частных владельцев. Ford выкупил машину в 2025 году.

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Постоянного свободного доступа в хранилище пока нет. Билеты на специальный показ для публики разобрали заранее.

[Тед Райан, руководитель отдела исторического наследия Ford]:

«Такое пространство и такой опыт не создают для того, чтобы потом прятать их от всех. Мы найдём способ как можно скорее сделать это место доступным для автомобильного сообщества».

На создание Ford Vault ушло около трёх лет. Коллекция будет служить рабочим архивом: дизайнеры и инженеры смогут изучать прежние разработки и использовать их при создании новых автомобилей.

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