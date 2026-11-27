Французская серебряная супница XVIII века станет главным лотом на торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне. Её..

$8 млн могут выручить за серебряную супницу XVIII века на аукционе в Лондоне

Французская серебряная супница XVIII века станет главным лотом на торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне. Её вес – 20 килограммов. Оценочная стоимость составляет от пяти до восьми миллионов долларов США.

Супница входит в коллекцию Блакье-Аррьета, которую распродадут в ходе двух аукционов 1 и 2 декабря.

Коллекция, собранная аргентинкой Нелли Аррьета де Блакье, включает в себя выдающиеся изделия из серебра музейного уровня, остающиеся в частных руках.

Центральный лот – «супница Мейсонье» – представляет собой сосуд с крышкой и подставкой. Изделие создано в эпоху Людовика XV французским ювелиром Жюстом-Орелем Мейссонье.

[Изабель Карье-Стоун, сотрудница аукционного дома Christie’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Он был не просто ремесленником, а подлинным художником. Именно он разработал и воплотил в своих эскизах то, что мы теперь называем стилем рококо. Его работы вдохновляли мастеров и художников по всему миру».

В целом в коллекцию входит около 300 лотов: французское серебро XVIII века, золотые табакерки, предметы мебели, бронзовые изделия эпохи Возрождения и картины старых мастеров.

[Шарлотта Янг, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Объединяет все эти лоты то, что Нелли Аррьета де Блакье уделяла особое внимание высочайшему мастерству исполнения, дизайну, истории происхождения и эпохе XVIII века в целом».

В числе примечательных лотов – круглая эмалевая пластина с частичным золочением. На ней изображены святой Мартин и хромой нищий. Оценочная стоимость – от 40 000 до 65 000 долларов. Ещё один редкий лот – пара серебряных ведёрок для охлаждения напитков. За него рассчитывают выручить от миллиона до полутора миллионов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: