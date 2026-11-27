Мир сияющей дикой природы встречает гостей ботанического сада Кью Уэйкхерст в графстве Суссекс в Англии. Здесь..

Мир сияющей дикой природы встречает гостей ботанического сада Кью Уэйкхерст в графстве Суссекс в Англии. Здесь в 13-й раз открылся ежегодный праздничный маршрут длиной полтора километра.

Вдоль него расположены более 2000 фонарей ручной работы и тематические композиции, посвящённые диким животным.

[Луиза Бертон, продюсер проекта]:

«Мы совершили путешествие от полюса к полюсу и сейчас находимся в Антарктиде. Позади меня 58 или 59 пингвинов, возможно, один куда-то отлучился, 1000 рыб и пятиметровый айсберг. Вместе они создают прекрасную картину».

Среди светящихся инсталляций можно увидеть фонарь, который создала и подписала актриса Кейт Бланшетт. Она первый официальный посол сада Кью Уэйкхерст.

А в записи звукового сопровождения зимнего шоу участвовали такие известные актёры, как Дэниел Крейг, Орландо Блум, Оливия Колман, Кэри Маллиган и Стэнли Туччи.

Тематика экспозиции отражает научную работу специалистов Уэйкхерста, которые переодически совершают экспедиции в рамках программы по сохранению разных видов растений.

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