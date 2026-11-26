Сады Аделаиды в Австралии стали похожими на сказочные декорации. Повсюду летают бабочки вида Belenois java (беленоис ява), добавляя очарования зелёным пейзажам.

[Крис Мессенджер, сотрудница организации Bugs N’ Slugs]:

«Можно смело сказать, что это год насекомых – сейчас для них и других беспозвоночных наступили очень благоприятные времена».

Регулярные обильные дожди в центральной части Австралии создали идеальные условия для этих бабочек, также известных как «каперсовые белянки». Сейчас они массово мигрируют в Южную Австралию. До Аделаиды добираются уже не те бабочки, которые отправлялись путь. Во время миграции сменяется четыре-пять поколений.

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[Крис Мессенджер, сотрудница организации Bugs N’ Slugs]:

«У них было достаточно возможностей, чтобы вывести несколько поколений потомства и значительно увеличить свою численность».

Садоводы могут не опасаться за свои растения. Взрослые бабочки питаются нектаром, а гусеницы – исключительно листьями кустов каперсов.

[Кейт Григг, наблюдательница за бабочками]:

«Бабочки находят эти кусты, а сами растения настолько выносливы, что ухаживать за ними совсем несложно».

Гусеницы могут съесть все листья каперсов, но потом растения восстанавливаются.

Как только в Аделаиде начнёт холодать, бабочки отправятся в обратный путь – на север.

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