Сады Аделаиды в Австралии стали похожими на сказочные декорации. Повсюду летают бабочки вида Belenois java (беленоис..
Дата загрузки: 2026-11-26
Сады Аделаиды в Австралии стали похожими на сказочные декорации. Повсюду летают бабочки вида Belenois java (беленоис ява), добавляя очарования зелёным пейзажам.
[Крис Мессенджер, сотрудница организации Bugs N’ Slugs]:
«Можно смело сказать, что это год насекомых – сейчас для них и других беспозвоночных наступили очень благоприятные времена».
Регулярные обильные дожди в центральной части Австралии создали идеальные условия для этих бабочек, также известных как «каперсовые белянки». Сейчас они массово мигрируют в Южную Австралию. До Аделаиды добираются уже не те бабочки, которые отправлялись путь. Во время миграции сменяется четыре-пять поколений.
[Крис Мессенджер, сотрудница организации Bugs N’ Slugs]:
«У них было достаточно возможностей, чтобы вывести несколько поколений потомства и значительно увеличить свою численность».
Садоводы могут не опасаться за свои растения. Взрослые бабочки питаются нектаром, а гусеницы – исключительно листьями кустов каперсов.
[Кейт Григг, наблюдательница за бабочками]:
«Бабочки находят эти кусты, а сами растения настолько выносливы, что ухаживать за ними совсем несложно».
Гусеницы могут съесть все листья каперсов, но потом растения восстанавливаются.
Как только в Аделаиде начнёт холодать, бабочки отправятся в обратный путь – на север.
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