Телеканал NTD

Зачем покупать одежду? Блогерам предлагают виртуальные образы

Зачем покупать одежду? Блогерам предлагают виртуальные образы

Пользователи социальных сетей любят выкладывать фото в новых нарядах. Но часто денег на покупку одежды не..

Дата загрузки: 2020-07-11

Пользователи социальных сетей любят выкладывать фото в новых нарядах. Но часто денег на покупку одежды не хватает. Именно для них одна российская компания создаёт виртуальные образы. Нужно просто отправить одну из своих фото, чтобы вас «принарядили».
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