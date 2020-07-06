Спасённого львёнка Симбу вернули к жизни в приюте Челябинска
Десятимесячный львёнок Симба любит человеческую ласку и добр к людям. Но ещё несколько месяцев назад он..
Дата загрузки: 2020-07-06
[Карен Даллакян, ветеринар и владелец приюта]:
«Когда я увидел его состояние, собрал всех своих ребят и сказал: ребята, вот такая ситуация – надо лететь. Потому что, судя по состоянию, осталось совсем чуть-чуть. И, рискуя, несмотря на то, что в стране пандемия, карантинные мероприятия – это аэропорты, это перелёты, ограничения, было решено лететь».
Бывший владелец Симбы фотографировал со львёнком туристов. Когда сезон отпусков закончился, животное стало ненужным, и его бросили. У львёнка были сломаны задние лапы, травмирован позвоночник, тело покрывали грязные колтуны, под которыми гнили раны.
[Карен Даллакян, ветеринар и владелец приюта]:
«Любое движение для него – это какие-то боли, какие-то звуки, и любая боль сопровождается закрытием передней лапкой своих глаз».
У львёнка также были проблемы с пищеварением, и ему сделали операцию. Кроме того, ветеринарам пришлось Симбу буквально ставить на ноги, поскольку опираться на переломанные лапы он не мог.
Сейчас Симба бегает и резвится, как нормальный котёнок, ест тоже без проблем.
[Юлия Агаева, волонтёр]:
«Симбе просто так повезло, что мы встретились, и дальнейшая судьба Симбы будет замечательной. Но огромное количество тех несчастных львят так называемого подвального размножения, которые страдают, – их покупают, перепродают, к ним не относятся даже как животным, как к куску мяса относятся – такова судьба очень многих».
Работники приюта надеются в будущем переправить Симбу в один из африканских заповедников.
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