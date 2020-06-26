Болельщики «Ливерпуля» празднуют победу клуба в Премьер-лиге

Болельщики «Ливерпуля» празднуют триумф любимого клуба. Впервые за 30 лет он победил в чемпионате Англии. Это..

Болельщики «Ливерпуля» празднуют триумф любимого клуба. Впервые за 30 лет он победил в чемпионате Англии. Это произошло благодаря тому, что «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Ливерпуль» набрал 86 очков, а «Манчестер Сити» – 63, поэтому «горожанам» уже не догнать «красных». Команда из Мерсисайда выиграла золото английской Премьер-лиги в 19-й раз. Впереди только «Манчестер Юнайтед» с 20-ю победами.

«Ливерпуль» обеспечил себе победу за семь туров до завершения чемпионата и тем самым установил рекорд Англии. Клубам «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» удавалось этого достичь только за пять туров до конца первенства.

За последние 12 месяцев «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира по футболу. Однако самой важной победой для него стало золото в английской Премьер-лиге.

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