Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов

В мире COVID-19 заболело более 10 миллионов человек. И это только официально подтверждённые цифры. По данным..

В мире COVID-19 заболело более 10 миллионов человек. И это только официально подтверждённые цифры. По данным Всемирной организации здравоохранения, это почти в два раза больше, чем заболеваемость от сезонного гриппа.

Умерло от новой болезни более полумиллиона человек. Если сравнивать с ежегодными данными по гриппу, то пока цифры примерно совпадают. Однако COVID-19 распространяется только семь месяцев.

Страны по всему миру продолжают снимать карантинные меры, При этом в некоторых странах снова наблюдается рост заболеваемости. Среди них Китай, США, Южная Корея и Австралия.

Так, один из самых густонаселённых австралийских штатов, Виктория, собирается вернуть правила социального дистанцирования. Там в один из последних дней выявили 75 новых случаев заболевания. Это самый большой дневной показатель для континента с 11 апреля.

[Бретт Саттон, главный эпидемиолог Виктории]:«Мы хотим донести до людей следующее послание: если у вас появляются симптомы, не ходите в гости, не выходите на улицу, не приходите на работу, поскольку передача происходит именно так».

Как предполагается, подобные вспышки будут наблюдаться в ближайшие месяцы по всему миру. Продолжатся они и в начале 2021 года. К нормальной жизни удастся вернуться только после разработки действенной вакцины.

При этом две страны вошли в новую фазу эпидемии. В Индии и Бразилии каждый день регистрируют более 10 тысяч новых случаев. За последнюю неделю там выявили более трети всех новых заболевших в мире. Некоторые исследователи считают, что в Латинской Америке смертность от COVID-19 к октябрю может подняться до более 380 тысяч человек с нынешних 100 тысяч.

В США, где зарегистрировано больше всего случаев среди других стран мира, более 2,5 миллионов, вспышка в мае замедлялась. Теперь же регистрируют больше заболевших в тех штатах, которые ранее были почти не затронуты.

На Северную и Южную Америку, а также Европу приходится четверть всех случаев заболевания. На Азию и Ближний Восток – 11 и 9% соответственно. В целом же число заболевших в мире теперь ежедневно повышается на 1-2%. Это намного меньше, чем 10% в марте.

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