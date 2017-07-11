Тысячи золотых рыбок стали частью «живой» инсталляции в Токио

Для создания выставки Art Aquarium Кимура использовал почти 8000 рыбок, в том числе – золотых.
[Хидэтомо Кимура, художник-аквариумист]:
«Я хотел создать живую художественную инсталляцию, используя настоящих рыбок, а не какие-то материалы или картины. Именно их я хочу показать людям на выставке аквариумного искусства».
Фантазия художника кажется безграничной. Десятки аквариумов похожи на маленькие дворцы в подводном царстве. И все они дарят разные впечатления.
[посетительница выставки]:
«Золотые рыбки двигаются так изящно. Это выглядит потрясающе».
[посетительница выставки]:
«Рыбки, плавающие в аквариумах с меняющимся освещением, — удивительное зрелище».
Выставка Art Aquarium впервые прошла десять лет назад. С тех пор она побывала в 30 разных городах Японии и других стран. Её посмотрели несколько миллионов человек. При этом тематика выставки постоянно меняется.
Новую инсталляцию можно будет увидеть до 24 сентября.