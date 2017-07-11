Тысячи золотых рыбок стали частью «живой» инсталляции в Токио

Потрясающую инсталляцию представил японский художник-аквариумист Хидэтомо Кимура в Токио. Причудливые аквариумы, вода, свет, музыка создают таинственную, завораживающую атмосферу. Но главные в этом спектакле – безмолвные, но яркие персонажи – декоративные рыбки.

Для создания выставки Art Aquarium Кимура использовал почти 8000 рыбок, в том числе – золотых.

[Хидэтомо Кимура, художник-аквариумист]:

«Я хотел создать живую художественную инсталляцию, используя настоящих рыбок, а не какие-то материалы или картины. Именно их я хочу показать людям на выставке аквариумного искусства».

Фантазия художника кажется безграничной. Десятки аквариумов похожи на маленькие дворцы в подводном царстве. И все они дарят разные впечатления.

[посетительница выставки]:

«Золотые рыбки двигаются так изящно. Это выглядит потрясающе». [посетительница выставки]:

«Рыбки, плавающие в аквариумах с меняющимся освещением, — удивительное зрелище».

Выставка Art Aquarium впервые прошла десять лет назад. С тех пор она побывала в 30 разных городах Японии и других стран. Её посмотрели несколько миллионов человек. При этом тематика выставки постоянно меняется.

Новую инсталляцию можно будет увидеть до 24 сентября.