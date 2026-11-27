Миниатюрные поезда с грохотом проносятся мимо небоскрёбов Манхэттена огибают маленькую Статую Свободы и скрываются под копиями..

Миниатюрные поезда с грохотом проносятся мимо небоскрёбов Манхэттена огибают маленькую Статую Свободы и скрываются под копиями самых знаковых достопримечательностей Нью-Йорка. В Нью-Йоркском ботаническом саду проходит ежегодная выставка, посвящённая рождественскому сезону.

Оранжерея заполнена десятками поездов и сотнями моделей зданий, мостов и других городских построек. Всё это сделано из природных материалов: коры, семян, листьев, желудей, палочек корицы и так далее.

Особой популярностью у гостей пользуется масштабная панорама городского пейзажа, включающая небоскрёб One Vanderbilt, Центральный вокзал, Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг и Статую Свободы.

[Линда, гостья ботанического сада]:

«Мне кажется, это ещё и способ сохранить старые здания – ведь некоторые уже не существуют. И мне очень нравится, как всё здесь представлено».

[Джек, гость ботанического сада]:

«Я открываю для себя такие уголки города, о существовании которых даже не догадывался. Теперь хочется сказать: «Давайте сходим туда в следующий раз!» Это способ исследовать город, находясь внутри него. Просто здорово!»

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[Кевин, гость ботанического сада]:

«Это замечательно! Дети в восторге от поездов. Нам самим очень нравится рассматривать исторические здания Нью-Йорка. Мы привозим сюда детей каждый год».

Над экспонатами мастера начали трудиться ещё весной.

[Патрик Новак, сотрудник ботанического сада]:

«На создание небоскрёба One Vanderbilt ушла примерно тысяча часов труда. Это одна из наших самых крупных моделей. Внутри неё есть интересные механические элементы, на разработку и тестирование которых также потребовалось немало сил».

На создание более миниатюрных зданий и их декор также уходят сотни часов работы. Процесс длится до конца октября. Потом специалисты начинают монтаж экспозиции.

Выставка проходит уже в 35-й раз. Она продлится до 10 января.

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