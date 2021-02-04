В штате Виргиния приняли резолюцию, осуждающую принудительное изъятие органов в Китае

Наблюдательный совет округа Фредерик штата Виргиния в США единогласно принял резолюцию, осуждающую насильственное извлечение органов у узников совести в Китае.

Представители совета особо подчеркнули тяжёлое положение, в котором находятся в Китае приверженцы духовной практики Фалуньгун.

В резолюции говорится, что, хотя «эта проблема мало освещается в СМИ», десятки жителей округа выразили свою обеспокоенность.

Приверженцы Фалуньгун (другое название – Фалунь Дафа) стали жертвами репрессий в Китае в 1999 году. По данным Информационного центра Фалунь Дафа, миллионы людей были заключены в тюрьмы, трудовые лагеря и другие исправительные учреждения, сотни тысяч подверглись там пыткам.

В последние годы также стало появляться всё больше свидетельств того, что в Китае у приверженцев Фалуньгун и других узников совести извлекают органы для продажи пациентам, которым необходима пересадка.

Летом 2019 года в Лондоне прошёл независимый трибунал, который пришёл к выводу, что насильственное извлечение органов происходит в Китае уже много лет «в значительных масштабах». Основной источник органов – приверженцы Фалуньгун, уйгуры, тибетские буддисты и последователи домашних христианских церквей.

Резолюция округа в Виргинии призвана информировать жителей об источнике органов в Китае, прежде чем они примут решение отправиться туда для пересадки. Так они не станут невольными сообщниками в организованном государством насильственном извлечении органов.

«[Мы] решительно осуждаем незаконное и аморальное извлечение органов, которое проводится под руководством и под защитой коммунистических властей Китайской Народной Республики», – говорится в официальном заявлении к резолюции.



В течение многих лет Китай был одним из самых популярных направлений так называемого трансплантационного туризма.

Власти страны заявляют, что органы поступают от добровольных доноров. Однако независимый анализ официальной статистики Китая по трансплантации, проведённый международными исследователями, опроверг это утверждение.

12 января Наблюдательный совет округа Шенандоа штата Виргиния также принял резолюцию, осуждающую извлечение органов в Китае. А в июле 2020 года 49 сенаторов и делегатов штата отметили 21-ю годовщину преследования Фалуньгун, призвав положить конец насильственному извлечению органов в Китае.