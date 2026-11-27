Танкер с дизельным топливом затонул у берегов испанского острова Ибица. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, однако один скончался в больнице после остановки сердца и дыхания.

Танкер Med Emre под флагом Мальты следовал из порта Альхесирас на юге Испании в Барселону. Поздно вечером в среду экипаж подал сигнал бедствия, а через несколько минут сообщил о поступлении воды в корпус и крене в 90 градусов. В полночь судно перевернулось и затонуло в 56 километрах от Ибицы. На борту танкера находится 7000 тонн дизельного топлива.

Пабло Гаррис, руководитель службы по чрезвычайным ситуациям правительства Балеарских островов, говорит, что изначально считалось, что танкер затонул на глубине 1000 метров. Но согласно более поздним оценкам, судно лишь частично ушло под воду и перевернулось – его киль остался над поверхностью. Это позволит проводить в море работы по подъёму судна и предотвращению загрязнения.

По предварительным данным, грузовые ёмкости танкера не повреждены.

[Пабло Гаррис, глава службы ЧС Балеарских островов]:

«Побережье Балеарских островов не пострадало, ущерба нашим территориальным водам также нет. Сейчас наша работа заключается в мониторинге обстановки и поддержке по запросу морской спасательной службы торгового флота».

В акватории вокруг Ибицы обитают морские черепахи, дельфины и редкие балеарские буревестники, которым угрожает исчезновение. В этом районе также находятся обширные луга морской травы посидонии, играющей важную роль в поддержании морского биоразнообразия.

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