«Козий десант» высадился в лесу в чилийском регионе Био-Био. Задача этой бригады – уничтожать траву и..

«Козий десант» высадился в лесу в чилийском регионе Био-Био. Задача этой бригады – уничтожать траву и кустарники под линией электропередачи. Это снизит риск лесных пожаров.

В целом в стаде 60 коз. Им предстоит расчищать территорию площадью 22 000 квадратных метров.

[Хуан Карвахаль, сотрудник лесного хозяйства]:

«Эти животные работают весь день, а порой и всю ночь. Мы остаёмся здесь вместе с ними. Они, в общем-то, только и делают, что едят. Затем отдыхают и переваривают пищу, пока снова не будут готовы наполнить свои желудки».

Козы останутся здесь до конца декабря. Они работают на этом участке уже третий год. Животные уничтожают от 70% до 80% растительного покрова на местах выпаса. По словам сотрудников лесного хозяйства, помощь коз особенно важна на крутых склонах, где работа людей была бы небезопасной.

Этот проект – часть программы Университета Консепсьона, который разработал более 30 мер по защите от лесных пожаров на этот и следующий год. В неё также входят профилактическое патрулирование, создание защитных полос и работа лесной пожарной команды.

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