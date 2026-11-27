Мощный шторм обрушился на восток США в День благодарения. Порывы ветра достигали 112 километров в час...

Шторм на востоке США сорвал авиарейсы и вынудил перенести парад в Нью-Йорке

Мощный шторм обрушился на восток США в День благодарения. Порывы ветра достигали 112 километров в час. Ветер валил деревья и повреждал линии электропередачи. Без света остался почти миллион домов и предприятий. Большинство отключений пришлось на восточные штаты.

Непогода парализовала аэропорты на востоке США. В праздничный четверг отменили больше 450 рейсов, ещё 2400 задержали. Сильнее всего пострадали Вашингтон и Нью-Йорк.

В самом Нью-Йорке вода подтопила платформы метро и подземные переходы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Лорен Кендзерски, гостья из Филадельфии]:

«На улице творится что-то безумное. Из-за ветра даже зонтик толком не раскроешь. Мы пока тут укрылись, прежде чем отправиться дальше по своим планам».

Кроме того, юбилейный сотый парад Macy’s в честь Дня благодарения перенесли с четверга на субботу. Такое случилось впервые за всю историю мероприятия.

[Симоне, туристка из Бразилии]:«Мы не можем управлять погодой. Надо уметь приспосабливаться. И, конечно, мы знаем, что кто-то приехал специально на парад. А мы, может быть, уедем до субботы. Но такова жизнь, ничего нельзя поделать».

На побережье штата Вирджиния сильный ветер с моря совпал с необычно высоким приливом. В городе Вирджиния-Бич волны повредили рыболовный пирс и выбросили на берег обломки.

Дальше шторм продвинулся на север вдоль Атлантического побережья и дошёл до Массачусетса. В Бостоне, столице штата, сильный ветер поднял высокие волны. К вечеру начались перебои с электричеством. Тысячи людей остались без света.

А на другом конце страны, в Южной Калифорнии, причиной подтоплений стали необычно высокие приливы. В городе Дель-Мар большие волны вплотную подошли к домам на берегу. Синоптики предупредили, что высокий уровень воды и сильный прибой могут размывать пляжи.

Короткая ссылка на эту страницу: