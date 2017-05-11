Германия введёт новые санкции против Северной Кореи

Германия введёт новые экономические санкции против КНДР. В частности, Пхеньяну запретят сдавать в аренду недвижимость, которая находится в центре Берлина. Это касается зданий северокорейского посольства.

Дипмиссия не использует все помещения, принадлежащие КНДР. С 2004 года Пхеньян сдаёт одно из зданий под недорогой отель, а в другом расположился конференц-центр. На этом Северная Корея ежегодно зарабатывает десятки тысяч евро.

По мнению МИД Германии, такой источник валютного дохода помогает Пхеньяну финансировать ядерную программу и разработку другого оружия массового уничтожения.

[Мартин Шефер, представитель МИД Германии]:

«Деятельность посольства Северной Кореи, которая включает работу известного городского хостела всего в нескольких шагах отсюда, это явное нарушение. Это не дипломатическая и не консульская деятельность».

В 2005-м Северная Корея объявила о создании ядерного оружия, и уже в следующем году она провела его первые испытания. В связи с этим Совет Безопасности ООН наложил санкции на КНДР.

Однако Пхеньян произвёл ещё четыре ядерных взрыва, последний – в сентябре прошлого года. Кроме того, КНДР по несколько раз в год запускает баллистические ракеты среднего и дальнего радиуса действия. А в последнее время угрожает новыми ядерными испытаниями.

В ноябре 2016 года Совбез ООН вновь ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. При этом в принятой резолюции Пхеньяну запрещается получать доходы от сдачи в аренду недвижимости в зарубежных странах.