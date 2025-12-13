Индийские поклонники Лионеля Месси установили в его честь 20-метровую статую в Калькутте. Легенда футбола посетит этот..

В Калькутте к приезду Лионеля Месси установили в честь него 20-метровую статую

Индийские поклонники Лионеля Месси установили в его честь 20-метровую статую в Калькутте. Легенда футбола посетит этот город в рамках турне по Индии. Оно начинается 13 декабря.

Статуя изображает семикратного обладателя «Золотого мяча» с Кубком мира в руках, который он выиграл в 2022 году.

[Шиладитья Банерджи, поклонник футболиста]:

«Он удивится, увидев, как всё подготовлено к встрече с ним. И он будет потрясён тем, как его почитают в Калькутте и во всей Индии».

Местный фан-клуб в преддверии встречи с Месси создал копию домашнего стадиона «Интер Майами». Здесь выставлены копии трофеев, завоёванных аргентинским футболистом, а под потолком подвешены мячи.

[Уттам Саха, основатель фан-клуба]:

«Месси забил 896 голов, и футбольные мячи символизируют это. Мы также установили большие светодиодные экраны, потому что нам не нравится смотреть на Месси на маленьких экранах».

Помимо Калькутты, Месси посетит Мумбаи, Дели и Хайдарабад.

