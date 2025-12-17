В Лондоне показали новое шестиместное аэротакси с пространством для багажа

Британская компания Vertical Aerospace представила в Лондоне новое аэротакси Valo с вертикальными взлётом и посадкой. Эта..

Британская компания Vertical Aerospace представила в Лондоне новое аэротакси Valo с вертикальными взлётом и посадкой. Эта модель рассчитана на четырёх пассажиров, но есть и шестиместная.

Электрическое аэротакси развивает скорость до 240 километров в час. Запас хода – 160 километров. По словам разработчиков, в числе преимуществ – инновационная несущая конструкция летательного аппарата, высокая безопасность и простота в управлении.

[Саймон Дэвис, лётчик-испытатель]:

«Всё очень просто. Переводишь этот рычаг вперёд, и аппарат двигается вперёд. Тянешь ручку управления назад, и аппарат поднимается. Просто указываешь направление, используя имеющиеся инструменты, и смотришь в окно. А летательный аппарат сам решает, как всё осуществить».

Ещё одна особенность этого аэротакси в том, что внутри есть место для багажа и ручной клади. Это важно для тех, кто путешествует самолётом.

Компания видит свою миссию в том, чтобы сделать услуги летающих такси доступными для широких масс. Она заявляет, что полёты обойдутся примерно как поездка на такси Uber.

Однако аналитики считают, что аэротакси будут доступными только для состоятельных людей. Летательный аппарат стоит 4-5 миллионов долларов. По мнению экспертов, недорогими поездками такие затраты не окупить.

[Ричард Абулафия, эксперт компании AeroDynamic Advisory]:

«Не думаю, что всё это продлится долго. Десятки людей хотят этим заняться. У них ограниченный объём первоначального финансирования, неопределённые возможности привлечения дополнительных средств и сложные бизнес-планы. Это рецепт массовых банкротств, экономического краха».

Впрочем, в Vertical Aerospace уверены, что бизнес-план компании жизнеспособный. Аэротакси вмещает шестерых пассажиров, а наземное такси обычно нанимает один клиент. Кроме того, оно из-за пробок и более низкой скорости тратит на дорогу времени в пять раз больше, чем летающее такси.

[Дэвид Кинг, главный инженер компании Vertical Aerospace]:

«То есть пять умножаем на шесть. Вот и всё, заработок в 30 раз больше. Так что эксплуатация нашего аэротакси в 30 раз выгоднее».

У британской компании уже 1500 предварительных заказов на новую модель. Но ещё предстоит получить разрешение на эксплуатацию от британских и европейских регулирующих органов.

