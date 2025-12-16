Внезапные наводнения в Марокко: десятки жертв

По меньшей мере, 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в Марокко. Пострадала прибрежная провинция Сафи...
По меньшей мере, 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в Марокко. Пострадала прибрежная провинция Сафи. На неё обрушились проливные дожди.
Затопило дома и магазины в старом районе города Сафи. Он находится примерно в 300 километрах к югу от марокканской столицы Рабат.
Потоком воды уносило автомобили. По многим дорогам не проехать. Людей эвакуировали на лодках.
[местный житель]:
«Люди тонули и страдали, на них обрушились стены магазинов. Канализация была полностью заблокирована».
Как сообщают власти, ещё 14 пострадавших находятся в больнице. Двое из них – в реанимации.
В целом было затоплено не менее 70 домов и магазинов.
Занятия в школах пока отменили. Жители оценивают ущерб и расчищают дома.
Сильным дождям и снегопадам в марокканских горах Атлас предшествовали семь лет засухи, которые привели к истощению некоторых основных водохранилищ страны.
