Внезапные наводнения в Марокко: десятки жертв

По меньшей мере, 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в Марокко. Пострадала прибрежная провинция Сафи...

Дата загрузки: 2025-12-17

Внезапные наводнения в Марокко: десятки жертв

По меньшей мере, 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в Марокко. Пострадала прибрежная провинция Сафи. На неё обрушились проливные дожди.

Затопило дома и магазины в старом районе города Сафи. Он находится примерно в 300 километрах к югу от марокканской столицы Рабат.

Потоком воды уносило автомобили. По многим дорогам не проехать. Людей эвакуировали на лодках.

[местный житель]:
«Люди тонули и страдали, на них обрушились стены магазинов. Канализация была полностью заблокирована».

Как сообщают власти, ещё 14 пострадавших находятся в больнице. Двое из них – в реанимации.

В целом было затоплено не менее 70 домов и магазинов.

Занятия в школах пока отменили. Жители оценивают ущерб и расчищают дома.

Сильным дождям и снегопадам в марокканских горах Атлас предшествовали семь лет засухи, которые привели к истощению некоторых основных водохранилищ страны.

