Редких морских черепах лечат после переохлаждения в больнице на архипелаге Флорида-Кис

Больница для черепах на островах Флорида-Кис в США приняла 25 редких морских рептилий. Все они пострадали от переохлаждения и теперь нуждаются в лечении.

[Бетте Зиркельбах, сотрудница больницы]:

«Морские черепахи – эктотермные животные. Температура их тела зависит от температуры окружающего воздуха и воды. Они не могут сами регулировать температуру».

Пострадавшие черепахи заплыли в прохладные воды, где температура опустилась ниже 13 градусов Цельсия. В такой среде у рептилий замедляется метаболизм, они не могут есть и перестают плавать.

У некоторых пациенток черепашьей больницы обнаружили пневмонию. Они находятся в критическом состоянии.

Рептилий вылечат и помогут им восстановить силы. Но и после выздоровления они останутся в больнице. Здесь черепахи проведут все зимние месяцы. Затем их выпустят на волю в более тёплых водах.

