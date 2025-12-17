Страшное ДТП в Индии: 15 погибших

Масштабная дорожно-транспортная авария в Индии. На автомагистрали Дели-Агра в округе Матхура штата Уттар-Прадеш столкнулись семь автобусов..
Масштабная дорожно-транспортная авария в Индии. На автомагистрали Дели-Агра в округе Матхура штата Уттар-Прадеш столкнулись семь автобусов и три автомобиля. Погибло 15 человек. Ещё 48 получили телесные повреждения.
[выживший]:
«Мы спали, когда наш автобус врезался. Загорелись четыре или пять автобусов. Нам каким-то образом удалось выбраться, разбив стёкла».
Как сообщают местные СМИ, причиной ДТП стала плохая видимость, вызванная густым зимним туманом.
Сначала на помощь людям пришли местные жители и очевидцы. Потом подоспели сотрудники экстренных служб.
[очевидец]:
«Я ехал из Дели в свою деревню в Мадхья-Прадеш и увидел ужасную аварию. Горели три машины. Там застряли четыре или пять человек. Я спас одного из них. Трое оставались внутри, один из них был из Канпура, я пытался помочь ему выбраться. К тому времени огонь быстро распространился внутри машины, и мне пришлось отойти».
Власти обещают помочь пострадавшим и выплатить по 2200 долларов семьям погибших.
[Чандра Пракаш Сингх, магистрат округа Матхура]:
«Главный министр принял к сведению обстоятельства аварии и издал распоряжение о предоставлении пострадавшим лучшего возможного лечения. Он также издал распоряжение о выплате компенсации в размере 200 000 рупий семьям погибших».
В полиции говорят, что тела обгорели до неузнаваемости, и пока опознаны только три жертвы.
