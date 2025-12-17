Санта-Клаус желает мира людям и готовится к кругосветному путешествию

В это время года в деревне Санта-Клауса на севере Финляндии светает лишь в 11 утра. Но..

В это время года в деревне Санта-Клауса на севере Финляндии светает лишь в 11 утра. Но это не мешает эльфам и Санте готовиться к Рождеству. И дел осталось совсем немного.

[Санта-Клаус]:

«Подготовка к Рождеству идёт очень хорошо, потому что эльфы всё время трудятся. Они очень умелые, трудолюбивые и многое успевают. У них много работы с подарками. Они дрессируют оленей. И мы отполировали нос Рудольфа – это обязательно надо сделать к Рождеству».

Санта уже изучил список послушных и непослушных и теперь знает, как вели себя дети в этом году.

[Санта-Клаус]:

«Думаю, в основном они были довольно хорошими почти всё время, и этого достаточно. Я всегда говорю: если вы стараетесь изо всех сил, этого достаточно».

В деревню Санты каждый год приезжают более 700 000 гостей со всего мира. Особенно много путешественников зимой. Здесь всё вдохновляет проникнуться праздничным настроением.

[Элизабетта Фрега, гостья из Италии]:

«Трудно не почувствовать атмосферы Рождества, поскольку здесь Рождество повсюду. Просто посмотрите вокруг: снег, огни, эльфы, Санта-Клаус. Так что всё просто чудесно, как волшебство».

[Клэр Уолш, гостья из Великобритании]:

«Это просто волшебно. Попадая сюда, оказываешься в стране Санта-Клауса».

Санта всегда радушно принимает гостей, но порой они его озадачивают неожиданными вопросами.

[Санта-Клаус]:

«Например, спрашивают, где синий велосипед, о котором писали мне 40 лет назад? Или, где набор поездов, или что-то подобное. Довольно часто такое бывает. Потом мы начинаем думать. Первым делом я задаю вопрос: а вы писали тогда мне письмо? И тут наступает тишина, потому что они вспоминают, что не писали».

Каждый год почтовое отделение Санты получает более полумиллиона писем. В пиковые периоды за день их приходит до 30 000. Корреспонденцию сначала читают эльфы. Они же готовят подарки.

[Элина, эльф]:

«Всегда популярны такие подарки, как конструкторы Lego и книги. Но в наши дни, конечно, популярны и телефоны, ноутбуки и тому подобное».

Почти все подарки уже упакованы, а Санта подготовил традиционное рождественское послание.

[Санта-Клаус]:

«Надеюсь, мы все будем помнить, что у нас один мир, один общий дом. И также надеюсь, что в это Рождество мы на минутку задумаемся о том, как этот праздник может нас сблизить? Как нам вместе жить в мире на всей планете? Поэтому скажу: счастливого и мирного Рождества!»

До праздника остаются считанные дни. И Санта, не теряя времени, выезжает в лес на оленях, чтобы подготовить их к кругосветному путешествию.

