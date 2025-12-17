fb pixel
Швейцарский йодль включили в список ЮНЕСКО

Дата загрузки: 2025-12-17

Швейцарский йодль включили в список Всемирного культурного наследия. Решение приняли на заседании комитета ЮНЕСКО в Нью-Дели.

Йодль – это особая манера пения без слов, когда исполнитель быстро переключает голосовые регистры, то есть чередует грудные и фальцетные звуки. При этом голосовые связки смыкаются по-разному.

У неопытных певцов смена режима работы гортани особенно заметна. Но опытные певцы легко меняют регистры.

Историки предполагают, что в Швейцарии такая техника пения зародилась сотни лет назад среди альпийских пастухов. Таким образом они перекликались друг с другом, когда пасли скот на вершинах гор. С помощью йодля они также созывали свои стада.

Аналог йодля существовал и в других регионах мира. Так, на северо-западе России в качестве звуковых сигналов использовали гойканье и ауканье.

