Обширную коллекцию лошадей-качалок собрала жительница Москвы

Эта коллекция лошадок-качалок появилась благодаря детской мечте. Игрушки собирает москвичка Елена Кармацкая. Теперь у неё самой двое детей, и она учит их ценить историю, стоящую за этими игрушечными творениями. Некоторым из них более 140 лет.

[Елена Кармацкая, коллекционер]:

«Всегда лошадка была не просто как транспорт игрушечный. Это всегда был игрушечный питомец. И дети учились ухаживать за ними, это развивало чувство эмпатии».

В коллекции Елены сотни игрушек. Некоторые размером с небольших пони, а некоторые – с напёрсток. А это старинная лошадь-трицикл французского производства.

[Елена Кармацкая, коллекционер]:

«Подобная модель была изображена на картине Клода Моне, где его сын Жан в парке гулял, катаясь как раз на такой игрушке».

Ещё один уникальный экземпляр – антикварная лошадка, созданная в Сергиевом Посаде.

[Елена Кармацкая, коллекционер]:

«Она приехала ко мне уже из Санкт-Петербурга, где она прожила в одной семье больше 100 лет. Она появилась у них в 1910 году. И можно представить, какие события пережила эта игрушка – это и революции, и блокаду Ленинграда. И тем не менее её сохранили».

В России крупное производство игрушечных лошадок находилось в Сергиевом Посаде. Также было много семейных мастерских.

Елена рассказывает, что во многих культурах лошадь считается символом солнца. Раньше фигурки этих животных изготавливали в культовых целях и окрашивали в красный цвет. Позже этот образ стали использовать в производстве детских игрушек.

За годы коллекционирования Елена научилась сама реставрировать лошадок, поскольку многие попадают к ней в не очень хорошем состоянии. Восстанавливать их ей охотно помогает 10-летний сын Илья.

Елена также написала книгу «Лошадь-качалка», посвящённую истории этой игрушки.

