Монументальный рождественский вертеп из песка создали на острове Гран-Канария

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Вечерняя. Каждый вечер вы получаете список сюжетов, о важных и ключевых событиях в мире.

Еженедельная. Вы получаете полную картину о событиях недели. Встречи в верхах и заявления мировых лидеров, экономика и происшествия, последние достижения науки и техники, новости культуры.