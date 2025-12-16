Монументальный рождественский вертеп из песка создали на острове Гран-Канария

Монументальные рождественский вертеп из песка создали скульпторы на пляже Лас-Кантерас на испанском острове Гран-Канария. Инсталляция занимает..
Дата загрузки: 2025-12-17
Монументальные рождественский вертеп из песка создали скульпторы на пляже Лас-Кантерас на испанском острове Гран-Канария. Инсталляция занимает площадь в 2000 квадратных метров. Высота некоторых фигур достигает шести метров.
[Адай Родригес, руководитель проекта]:
«В проекте участвовали десять скульпторов. Они из Австралии, Вьетнама, США, Канады и Чехии. Также присоединились испанские художники высочайшего уровня».
В минувшие выходные скульптурам угрожал шторм «Эмилия». Из-за этого организаторы перенесли открытие выставки на более поздний срок.
[Адай Родригес, руководитель проекта]:
«У нас был очень сильный шторм с ураганным ветром и дождём. Возникли некоторые сложности».
Все проблемы удалось разрешить, и открытие состоялось. На выставку приходят сотни туристов и местных жителей.
Рождественский вертеп из песка на этом пляже создают с 2006 года. В этот раз проходит юбилейная 20-я выставка. За прошедшие годы её посетили около трёх миллионов человек. Только в прошлом декабре здесь побывали 260 000 гостей.
Короткая ссылка на эту страницу: