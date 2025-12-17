Греки протестуют против бюджета на 2026 год

Тысячи греков объявили забастовку и вышли на протест в центре Афин, пока парламент голосовал за бюджет на 2026 год. Они недовольны низкими зарплатами и предстоящим повышением налогов.

Протесты и забастовку организовала АДЕДИ – конфедерация профсоюзов государственных служащих Греции, которая в основном состоит из радикальных левых и социал-демократов.

На работу не вышли врачи, учителя и госслужащие. Протестующие выступают против того, что власти планируют вложить в военную оборону страны миллиарды евро.

[Макис Целентис, протестующий]:

«Мы выступаем против этих военных расходов, против бюджета, который не отвечает ни одной потребности трудящихся. Он снова не вернёт нам рождественские и пасхальные премии, хотя на военные расходы выделен 21 миллиард евро».

Протестующие также поддерживают фермеров. Они уже третью неделю подряд нарушают нормальное течение жизни в стране, блокируя тракторами и грузовиками важные автомагистрали и пограничные переходы.

Так аграрии требуют ускорить выплату помощи от Евросоюза и отказываются от переговоров с правительством. Эти радикальные меры вредят промышленности, туристической индустрии и розничной торговле.

Причиной задержки выплат стало расследование коррупционного скандала. Выяснилось, что некоторые фермеры с помощью госслужащих подделывали документы на землю, чтобы получать помощь от ЕС.

[Аргирия Ротокриту, протестующая]:

«Сегодня весь государственный сектор бастует и координирует свои действия с борющимися фермерами, выступая против этого бюджета. Он сокращает выплату миллионов евро для государственных больниц, где я тоже работаю, и направляет эти деньги на военные расходы».

Греция восстанавливается после долгового кризиса, который длился с 2009 по 2018 год. Для получения международной помощи правительству пришлось прибегнуть к мерам жёсткой экономии, включая сокращения заработной платы. Её размеры постепенно увеличивают, но пока она отстаёт от среднего показателя в Евросоюзе. При этом цены на продукты и жильё в Греции растут.