В Якутии крепчают морозы. В столице республики температура опустилась до минус 48 градусов Цельсия. Правда, местные..

Экстремальные морозы: в Якутске температура опустилась до минус 48 °C

В Якутии крепчают морозы. В столице республики температура опустилась до минус 48 градусов Цельсия. Правда, местные жители считают погоду относительно мягкой по сравнению с самыми сильными зафиксированными холодами.

[Матрёна Старостина, жительница Якутска]:

«Погода отличная. Зима пришла. Настоящие холода».

Несмотря на экстремальный мороз, рыночные продавцы продолжают работать. Давно привыкли справляться с холодами.

[Матрёна Старостина, жительница Якутска]:

«Надо одеваться хорошо и горячий чай пить почаще, если на улице. Мы с собой в термосе чай берём».

В Якутске живёт почти 400 000 человек. Это самый крупный город в зоне многолетней мерзлоты. Люди здесь помнят и морозы в минус 55.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

При 45-48 градусах предприятия, компании и общественный транспорт продолжают работать в обычном режиме. Только школы перешли на онлайн-обучение. В остальном жизнь течёт своим чередом.

[Елена Кузьмина, жительница Якутска]:

«Есть такое выражение: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Одевайтесь теплее. Всё прекрасно. С наступающим».

[Анастасия Бравина, жительница Якутска]:

«Обожаю такой суровый наш климат».

Сильные морозы регистрируют по всей Якутии. Местами температура опускается до минус 52 градусов.

Короткая ссылка на эту страницу: