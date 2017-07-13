В Кыргызстане посвятили фестиваль традиционным войлочным коврам

Кыргызскими танцами, песнями и весёлой музыкой приветствуют посетителей фестиваля «Ширдак» в селе Ат-Баши. А недалеко от импровизированной сцены раскинулась яркая поляна из войлочных ковров.

Этим традиционным изделиям, а также искусству их создания и посвящён праздник.

[Туголбай Казаков, министр культуры Кыргызстана]:

«Традиционное кыргызское мастерство – это материальное богатство древней кочевой цивилизации Кыргызстана. Мы хотим показать его миру. Наши мастера сохранили это искусство до сегодняшнего дня».

В 2012 году искусство кыргызского ковроткачества внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В наши дни ему угрожает исчезновение. В Кыргызстане осталось немного мастериц, которые умеют делать войлочные ковры. Причём, в основном, они уже немолоды.

На изготовление одного ковра, который здесь называют ширдак, уходит полгода. Сначала стригут овец. Шерсть измельчают и сушат на солнце. На свету погибают бактерии, а, значит, коврик будет служить долго. После просушки шерсть выколачивают металлическими палочками. Так она становится более однородной, а грязь отделяется.

В следующем этапе готовы участвовать все члены семьи – от мала до велика. Шерсть заворачивают в циновку, по которой надо долго топтаться.

Наконец, войлочное полотно готово.

[Айнагуль Убраева, мастер по изготовлению ковров]:

«Оно всегда белое или светлое. Потом его можно покрасить в любой цвет, в какой захотите. Можно сделать зелёным, жёлтым или красным».

Для двухцветного ковра нужны два куска войлока, для трёхцветного – три. Разноцветные кусочки сшивают, и получаются красивые ковры с разнообразными узорами. Этому ремеслу уже более тысячи лет. Такие ковры служили украшением для жилищ кочевого народа и, конечно, утепляли их.

Фестиваль «Ширдак» проходит седьмой год подряд. Власти Кыргызстана надеются, что он сохранит старинную традицию ковроткачества.