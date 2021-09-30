История семьи из Иркутска: путь к истокам Древнего Китая

Иркутянка Надежда Лай – китаянка голубых кровей. Её родители – купцы и аристократы из Сычуани. Однако..

[Надежда Лай, жительница Иркутска]:

«Сычуань – это юго-западная провинция. Это житница Китая, сельское хозяйство. Отец родом из Чунцина, это в прошлом была столица Сычуани. Ему принадлежала (по словам его брата, потому что он сам никогда не рассказывал) одна из центральных улиц».

Иркутянка Надежда Лай – китаянка голубых кровей. Её родители – купцы и аристократы из Сычуани. Однако о былых богатствах Надежда узнала лишь после смерти отца и матери. Те скрывали своё происхождение даже от детей.

Причина молчания – ужас китайской Культурной революции 60-х. Тогда 30-летних маму и отца Надежды выслали на «перевоспитание» в синьцзянское село. Пара бежала в соседний СССР.

[Надежда Лай, жительница Иркутска]:

«Это прототип ГУЛАГов в советском союзе. Эти люди, как мой отец, которые были носителями древней пятитысячелетней культуры, были не угодны компартии. Идеология, которая стёрла и воспитала нас атеистами, это очень, конечно печально».

Карманной книгой маленькой Нади был сборник цитат Конфуция и Лао Цзы. Раскрыть заложенный в них смысл получилось гораздо позже. Через увлечение древним цигун Фалунь Дафа, основанным на ценностях дореволюционного Китая.

Сегодня Надежде 54. Она многодетная мама. Мудрость восточной практики дарит вдохновение и помогает сохранять гармонию в семье.

[Надежда Лай, жительница Иркутска]:

«Древняя китайская культура заложила глубокие нравственные принципы. Но, живя в этом обществе, легко потерять эту грань. Жизнь ведь не проста, жизнь стала сложной… Какие бы удары судьбы ни произошли, в сердце оставаться спокойным и доброжелательным к другим людям».

Открытием для Надежды стало то, что традиционную культуру в Китае подавляют до сих пор. И объект – как раз практика, которой занимается она сама.

В 90-е Фалунь Дафа имел колоссальную популярность: 100 миллионов человек потянулись к истокам родной культуры. Но в стране коммунизм, и начались репрессии. Сегодня в тюрьмах этих узников совести может ждать даже насильственное изъятие органов.

[Надежда Лай, жительница Иркутска]:

«Сейчас в Китае более тысячи клиник, которые занимаются трансплантацией органов. Фотографии их впечатляют. Эти здания огромны. Это как в самом крупном городе большие бизнес-центры. Там работают круглосуточно. Что такое компартия, на что она способна, я знаю из истории своей семьи. Её цель – сделать людей настолько равнодушными, чтобы никакое преступление не казалось людям чрезмерным».

Теперь в свободное время Надежда – волонтёр. Рассказывает о тайных репрессиях на этнической родине. Надеется помочь большему числу людей обрести свободу от насилия.

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