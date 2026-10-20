Депутат парламента Австралии в критическом состоянии после наезда автомобиля

В Австралии водитель автомобиля несколько раз умышленно наехал на депутата федерального парламента Хелен Хейнс. Она получила..

В Австралии водитель автомобиля несколько раз умышленно наехал на депутата федерального парламента Хелен Хейнс. Она получила тяжёлые травмы, перенесла операцию и находится в критическом состоянии. Нападение произошло 19 октября у офиса политика в городе Вангаратта, штат Виктория.

Очевидцы утверждают, что водитель сначала сбил Хейнс, а затем сдал назад и снова направил машину на женщину.

Полиция задержала 43-летнего мужчину. В расследовании участвуют подразделения по борьбе с терроризмом. Они выясняют мотив нападения. Власти пока не подтвердили, было ли оно связано с политической деятельностью Хейнс.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«Обстановка в последнее время, несомненно, стала более напряжённой. И не только здесь, в Австралии. Мы видели подобные инциденты и в других странах».

Одним из первых на помощь депутату бросился местный парикмахер Рикки Джеффрис. Он выбежал из парикмахерской, расположенной рядом с офисом Хейнс, вытащил водителя из автомобиля и удерживал до приезда полиции.

[Рикки Джеффрис, местный житель и парикмахер]:

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«У него действительно был нож. Он не вытащил его. Мне просто не понравились его движения, поэтому я достал нож из его кармана и выбросил».

Парикмахера уже называют героем. Однако сам он говорит, что был не единственным, кто вмешался: многие прохожие также бросились помогать пострадавшей.

После нападения у офиса Хейнс люди начали оставлять цветы и записки с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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