Эти черепашата выросли под присмотром людей, а сейчас их ждёт новый этап жизни. Тысячи пресноводных рептилий..

Более 14 000 черепах выпустили в реки Амазонии в Перу

Эти черепашата выросли под присмотром людей, а сейчас их ждёт новый этап жизни. Тысячи пресноводных рептилий выпускают в реки в национальном парке Кордильера-Асуль в Перу.

Детёнышей отвозят в разные районы бассейнов рек Уальяга и Укаяли, расположенных в департаментах Лорето и Сан-Мартин.

В дикую природу выпускают черепах трёх видов. Это терекай, аррау и жабоголовая черепаха. Причём сотрудникам национального парка помогают госслужащие, студенты и представители местных сообществ.

[Густаво Монтоя, директор нацпарка]:

«Эти черепахи – не только символ Амазонии. Они очень красивые, притягательные и безобидные. Для нас это событие – историческое. Мы выпустили более 14 000 особей. <…> Мы выполняем непростую задачу – увеличиваем численность рептилий, повышаем качество работы и, что самое важное, вовлекаем в этот процесс местное население».

Черепахи видов терекай и аррау играют ключевую роль в экосистемах Амазонии: они способствуют распространению семян, что помогает восстанавливать мангровые леса и поддерживать пищевые цепочки.

[Густаво Монтоя, директор нацпарка]:

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«Вид чаритос, или иначе – терекай, обитающий в нашей части Амазонии, в последние годы оказался под серьёзной угрозой: этих черепах нелегально отлавливают, из-за чего популяции сильно страдают».

Оказавшись в воде, маленькие черепахи начинают самостоятельную жизнь. А для людей, которые заботились о них с момента появления на свет, это ещё один шаг к сохранению уникальной природы Амазонии.

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