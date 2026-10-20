Фантастические существа алебрихе прошли по улицам Мехико

В Мехико проходит парад гигантских алебрихе – фантастических существ, созданных мексиканскими мастерами. Фигуры собраны из частей тела разных животных с яркой росписью. Их сопровождают музыканты и танцоры в традиционных костюмах. Парад стал частью подготовки к празднованию Дня мёртвых.

Алебрихе создают из картона и бумаги в технике папье-маше. Изначально это были небольшие фигурки ручной работы, которые, согласно мексиканским народным представлениям, защищали от ночных кошмаров.

С 2007 года в столице Мексики проводят парад, на котором ремесленники и творческие коллективы представляют свои работы.

[Изабель Касарес, ремесленница]:

«Это очень важно, потому что мексиканские традиции очень радостные и красочные. Они представляют нас всему миру и являются частью нашей культуры, нашего характера и нашей истории».

У алебрихе часто могут быть крылья, рога, необычные лапы и фантастические морды. Некоторые монументальные фигуры достигают семи метров в высоту и весят до 300 килограммов.

[Абигейл Мартинес, ремесленница]:

«Мне нравится эта атмосфера. Я вижу других алебрихе, и они прекрасны. Для меня очевидно, что мексиканское творчество уникально и очень красочно».

История алебрихе началась в XX веке с работ ремесленника Педро Линареса, воплотившего образы из своих снов. Сегодня эти фигуры дают художникам возможность выражать собственные идеи и фантазии, а само искусство стало частью культурного наследия Мексики.

У алебрихе нет единого символического значения: каждый мастер наделяет своих существ собственным характером и смыслом.