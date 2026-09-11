В Швейцарии перевернулся автобус с туристами из Нидерландов

Несколько человек погибли, ещё несколько получили телесные повреждения в результате ДТП в восточной части Швейцарии. Там..
Дата загрузки: 2026-09-11
Несколько человек погибли, ещё несколько получили телесные повреждения в результате ДТП в восточной части Швейцарии. Там перевернулся туристический автобус.
Инцидент произошёл между посёлками Суш и Цернец в альпийской долине Энгадин в кантоне Граубюнден.
На место происшествия прибыли спасательные команды. Точно число погибших и пострадавших полиция пока не уточнила.
По данным швейцарских СМИ, в автобусе находились 48 человек. Представитель Голландской ассоциации туристической индустрии сообщил, что пассажиры были гражданами Нидерландов.
Как сообщили в полиции, автобус врезался в дорожное ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. ДТП случилось на участке, где велись дорожные работы. Других транспортных средств в аварии не участвовало. Почему именно водитель столкнулся с ограждением, пока не сообщают.
На место происшествия направили несколько машин скорой помощи и пять вертолётов.
Президент Швейцарии призвал всесторонне расследовать инцидент.
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