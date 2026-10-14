В Сибири участились смертельные нападения медведей: люди боятся выходить из дома

В российском Красноярском крае охотники начали самостоятельно отстреливать бурых медведей, которые всё чаще приходят в населённые..

В российском Красноярском крае охотники начали самостоятельно отстреливать бурых медведей, которые всё чаще приходят в населённые пункты. Жители посёлка Подтёсово обратились к ним за помощью после нескольких смертельных нападений животных.

[Михаил Кондаков, охотник]:

«Участились выходы медведя прямо в посёлок. В этом году у нас произошла трагедия: погибли две женщины, уйдя за грибами, от медведя-людоеда. Ну и мы с охотниками решили собраться группами, по собственной инициативе и по просьбе жителей посёлка. И решили открыть охоту на медведей, потому что очень много медведя как в посёлке, так и по окраинам».

Популяция бурых медведей в России за последние 30 лет выросла более чем вдвое и достигла 308 тысяч особей. При этом с весны в стране в результате нападений медведей погибли как минимум 22 человека.

Среди причин называют более короткие и мягкие зимы. Так, из-за ранней засушливой весны медведям могло не хватать ягод, поэтому они стали искать пищу за пределами леса.

[Юлия Маркова, жительница Подтёсово]:

«Ситуация, конечно, ужасная. Мы уже два месяца живём в страхе. Ни погулять выйти вечером… Люди боятся детей отпускать».

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[Валерия Ефремова, жительница Подтёсово]:

«Когда начались выходы медведя, мы вообще ограничили по максимальному все выходы. Даже в парк. Это вообще страшно, потому что даже в парк, где гуляют дети, выходили медведи».

В то же время российское федеральное Министерство природных ресурсов призвало не преувеличивать масштаб проблемы. При этом оно отметило, что разрабатывает срочные меры для контроля численности бурых медведей.

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