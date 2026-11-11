Столкнулись 86 машин: страшное ДТП в Болгарии

Масштабное ДТП в Болгарии. Инцидент произошёл во время густого тумана на трассе «Фракия», которая соединяет столицу..

Масштабное ДТП в Болгарии. Инцидент произошёл во время густого тумана на трассе «Фракия», которая соединяет столицу Софию с Бургасом. В районе города Ямбол столкнулись десятки машин на всех шести полосах в обоих направлениях трассы.

Сообщают о 12 погибших. Ещё около 50 человек доставили в больницу.

По словам очевидцев, сначала столкнулись грузовик и автобус. Потом пошла цепная реакция. В общей сложности, пострадало 86 транспортных средств, в том числе много грузовиков.

[пассажирка автобуса]:

«В автобусе царил полный ужас. Все окна были разбиты, стекло сыпалось дождём, а мы лежали, навалившись друг на друга. Некоторые упали, некоторые получили травмы, другие оказались зажатыми и не могли выбраться. Когда нам наконец удалось выбраться наружу, мы поспешили подальше от автобуса, опасаясь, что он может загореться». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По данным болгарских властей, 10 человек погибли на месте, ещё двое скончались в больнице.

Полиция начала расследование причин аварии. Наиболее вероятной называют погодные условия.

Из-за катастрофы премьер-министр Болгарии Румен Радев отменил часть запланированных мероприятий и направился к месту аварии. С рабочей поездкой в Болгарии также находится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В её программу также внесли изменения.

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