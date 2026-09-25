Нападение с ножом в монастыре в Польше: погиб священник, четверо пострадали

Нападение с ножом произошло в женском бенедиктинском монастыре в польском городе Ярослав. Пострадали пятеро человек –..

Нападение с ножом произошло в женском бенедиктинском монастыре в польском городе Ярослав. Пострадали пятеро человек – трое священников и двое прихожан. Один священнослужитель позже скончался в больнице. Подозреваемого задержали на месте. Это гражданин Украины.

[Барбара Дендер, монахиня]:

«Насколько я поняла, всё произошло после того, как священник вышел из исповедальни. Это было перед мессой. Кажется, было без четверти десять. Видимо, священник попытался вмешаться, точнее, как я слышала, хотел закрыть решётку, когда нападавший подошёл сзади и напал на него».

[Станислав, очевидец]:

«Я оказался на месте происшествия как раз в то время, когда с воем сирен подъехали машины скорой помощи. Я увидел, как увозят пострадавших священников».

По данным прокуратуры, в ночь перед нападением подозреваемый въехал в Польшу из Германии. Затем направился в сторону польско-украинской границы, но до неё не доехал и оказался в Ярославе.

Придя на территорию монастыря, он взял на кухне нож и напал на четырёх мужчин и женщину. Мотив преступления пока не установлен. Следователи предполагают, что злоумышленник мог находиться в неадекватном состоянии или страдать от психического расстройства.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

После нападения в городе усилили меры безопасности, в том числе на территории школ. Мэр объявил траур до конца недели.

Короткая ссылка на эту страницу: