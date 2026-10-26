Лидер оппозиции Мария Мачадо вернулась в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вечером 25 октября прибыла в Каракас. Стоя на крыше автомобиля с флагом страны, она приветствовала собравшихся сторонников.

Утром 25 октября Мачадо появилась в церкви в Баркисимето на западе Венесуэлы. Оттуда она отправилась в Каракас. Поездка заняла восемь часов: по всему маршруту её встречали сторонники, а у столицы толпа почти перекрыла шоссе.

Лауреат Нобелевской премии мира провела за границей десять месяцев. В конце 2025 года она тайно покинула Венесуэлу, чтобы получить награду.

До этого больше года жила преимущественно в укрытии, опасаясь за свою жизнь и свободу. После выборов 2024 года оппозиция оспорила объявленную победу Николаса Мадуро. Власти начали арестовывать её сторонников, а представители руководства страны призывали заключить саму оппозиционерку под стражу.

По словам источника Reuters, возвращение Мачадо согласовали с правительствами США, Панамы и Колумбии. Он также утверждает, что Дональд Трамп одобрил её поездку. Однако сам президент США заявил, что ничего о ней не знает, и дал понять, что продолжит поддерживать временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Бывший кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес, который живёт в Испании, сообщил, что вскоре присоединится к Мачадо в Венесуэле.

С января Венесуэлой руководит бывший вице-президент Делси Родригес. Она возглавила страну после того, как американские военные захватили Николаса Мадуро и вывезли его в США.

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Власти пообещали провести президентские выборы, но их дату пока не назначили. Оппозиция требует определить сроки голосования и освободить политзаключённых. 22 октября с этими требованиями прошли акции в Каракасе и других городах страны.

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