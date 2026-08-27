Посол США в ООН: международные силы готовятся прибыть в Газу для поддержания мира

В Совете Безопасности ООН обсудили реализацию мирного плана президента Дональда Трампа по Газе. Посол США в ООН сообщил, что международные силы для поддержания безопасности в Газе уже готовятся к отправке.

[Майк Уолтц, посол США в ООН]:

«Тактическая техника уже находится на логистической базе Международных сил стабилизации. Такие далёкие страны, как Уганда, Марокко и Казахстан, предложили тысячи своих военных. Процесс продвигается не так быстро, как нам хотелось бы, но продвигается».

Американский план по Газе состоит из 20 пунктов. 30 июля Совет мира, созданный для его реализации, опубликовал дорожную карту, в которой расписаны дальнейшие шаги: разоружение ХАМАС и других группировок, создание новой палестинской администрации, ввод международных сил и постепенный вывод израильских войск. После этого должно начаться восстановление Газы.

Однако Израиль вновь подчёркивает, что первым делом необходимо уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС.

[Ноа Фурман, заместитель посла Израиля в ООН]:

«План нельзя реализовать, пока ХАМАС вооружён. Разоружение должно быть первоочередной задачей. ХАМАС и его оружие необходимо полностью ликвидировать, его террористическую инфраструктуру уничтожить, а его способность к перевооружению искоренить, как было согласовано в плане».

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В состав Международных сил стабилизации должно войти около 20 000 военнослужащих. Они будут следить за соблюдением перемирия, обеспечивать безопасность людей и гуманитарных грузов, обучать палестинскую полицию и помогать новой администрации.

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