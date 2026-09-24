От выборов в Венесуэле до первой женщины-генсека ООН и новых членов Совбеза. В Нью-Йорке мировые лидеры..

Выборы в Венесуэле, реформа ООН и новый генсек: заявления на Генассамблее

От выборов в Венесуэле до первой женщины-генсека ООН и новых членов Совбеза. В Нью-Йорке мировые лидеры продолжают делать заявления в ходе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что власти начали политический диалог с оппозицией. Она заявила, что все политические силы должны получить возможность участвовать в выборах.

[Дельси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы]:

«Венесуэла гарантирует реальные условия для участия всех политических сил страны. Демократия измеряется не наличием выборов, демократия измеряется качеством конкуренции, которая им предшествует».

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за первое в истории назначение женщины на пост генерального секретаря ООН. Антониу Гутерриш покинет должность в конце этого года после двух пятилетних сроков. На пост претендуют восемь кандидатов.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Девять мужчин занимали пост генерального секретаря этой организации за её 80-летнюю историю. Теперь пришло время для женщины из Латинской Америки».

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Узбекистан заявил, что поддерживает предложение расширить состав Совбеза, чтобы он отражал нынешнее соотношение сил в мире.

[Саида Мирзиёева, глава администрации президента Узбекистана]:

«В связи с этим Узбекистан выдвинул свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности на 2035 и 36 годы. Мы рассчитываем на вашу поддержку».

Дебаты 81-й сессии Генассамблеи ООН проходят с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке. На них могут выступить представители всех 193 государств-членов ООН. Главная тема этой сессии – восстановление доверия и создание системы, которая работала бы для всех. Среди ключевых вопросов – войны в мире, искусственный интеллект и изменение климата.

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