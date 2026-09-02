Главный аэропорт Венесуэлы снова принимает пассажиров

Главный аэропорт Венесуэлы возобновил работу спустя более чем два месяца. Закрывали его из-за разрушительных землетрясений в..
Дата загрузки: 2026-09-02
Главный аэропорт Венесуэлы возобновил работу спустя более чем два месяца. Закрывали его из-за разрушительных землетрясений в июне.
Международный аэропорт имени Симона Боливара находится в штате Ла-Гуайра, который особенно сильно пострадал в ходе двух землетрясений 24 июня. В аэропорту также были разрушения.
[Франсиско Гарсес, министр транспорта Венесуэлы]:
«Сегодня с большим удовольствием и радостью мы хотим сообщить нашему венесуэльскому народу, что после напряжённой, интенсивной, очень важной и, прежде всего, очень профессиональной работы нам удалось ввести в эксплуатацию Международный аэропорт Майкетия и его внутренние рейсы через временные терминалы, которые начинают работу сегодня. Несколько рейсов уже вылетели, обеспечивая международное воздушное сообщение для Венесуэлы».
В аэропорту работают четыре временных терминала: два – для вылетающих рейсов, общей вместимостью 1200 пассажиров, и два терминала – для прибывающих рейсов, общей вместимостью чуть менее тысячи пассажиров.
Пассажиры рады вернуться в воздушную гавань. Впрочем, приходится стоять в длинных очередях.
[Андреа Заро, пассажирка]:
«Мы приехали около часа назад. Насколько я понимаю, все авиакомпании здесь, и мы ждём. Официальной очереди нет; вызвали только один внутренний рейс в Пуэрто-Ордас. Это сложный процесс, и мы понимаем, что, поскольку это первый день, могут возникнуть некоторые проблемы, но мы надеемся, что всё будет вовремя».
[Райнер Ариас, спортсмен сборной Венесуэлы по пятиборью]:
«Мы понимаем, что находимся в режиме ожидания, но есть вещи, которые нельзя отложить – в данном случае, предстоящее спортивное мероприятие».
Грузовые рейсы в аэропорту возобновились ещё в августе.
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