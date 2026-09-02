Главный аэропорт Венесуэлы снова принимает пассажиров

Главный аэропорт Венесуэлы возобновил работу спустя более чем два месяца. Закрывали его из-за разрушительных землетрясений в..

Главный аэропорт Венесуэлы возобновил работу спустя более чем два месяца. Закрывали его из-за разрушительных землетрясений в июне.

Международный аэропорт имени Симона Боливара находится в штате Ла-Гуайра, который особенно сильно пострадал в ходе двух землетрясений 24 июня. В аэропорту также были разрушения.

[Франсиско Гарсес, министр транспорта Венесуэлы]:

«Сегодня с большим удовольствием и радостью мы хотим сообщить нашему венесуэльскому народу, что после напряжённой, интенсивной, очень важной и, прежде всего, очень профессиональной работы нам удалось ввести в эксплуатацию Международный аэропорт Майкетия и его внутренние рейсы через временные терминалы, которые начинают работу сегодня. Несколько рейсов уже вылетели, обеспечивая международное воздушное сообщение для Венесуэлы».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В аэропорту работают четыре временных терминала: два – для вылетающих рейсов, общей вместимостью 1200 пассажиров, и два терминала – для прибывающих рейсов, общей вместимостью чуть менее тысячи пассажиров.

Пассажиры рады вернуться в воздушную гавань. Впрочем, приходится стоять в длинных очередях.

[Андреа Заро, пассажирка]:

«Мы приехали около часа назад. Насколько я понимаю, все авиакомпании здесь, и мы ждём. Официальной очереди нет; вызвали только один внутренний рейс в Пуэрто-Ордас. Это сложный процесс, и мы понимаем, что, поскольку это первый день, могут возникнуть некоторые проблемы, но мы надеемся, что всё будет вовремя». [Райнер Ариас, спортсмен сборной Венесуэлы по пятиборью]:

«Мы понимаем, что находимся в режиме ожидания, но есть вещи, которые нельзя отложить – в данном случае, предстоящее спортивное мероприятие».

Грузовые рейсы в аэропорту возобновились ещё в августе.

Короткая ссылка на эту страницу: